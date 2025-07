"Uniti per il futuro della ricerca a Nerviano"

Interviene il sindaco

Colombo auspica l'apertura di un tavolo istituzionale "al fine di individuare soluzioni che scongiurino i licenziamenti e salvaguardino un polo di ricerca strategico"

Daniela Colombo all'annuncio Preoccupazione per il futuro occupazionale e vicinanza alle famiglie. Ma anche un impegno in prima fila per aprire al più presto un tavolo istituzionale per salvaguardare il polo della ricerca. E' la presa di posizione del sindaco di Nerviano all'annuncio della direzione di Nms di chiudere due rami di azienda

L'impegno del sindaco

"Con grande preoccupazione abbiamo appreso della decisione comunicata martedì 15 luglio presso la sede di Assolombarda, da parte della Direzione di NMS e del fondo azionista di maggioranza, circa la volontà di cessare le attività di ricerca del gruppo Nerviano Medical Sciences e procedere al licenziamento dei ricercatori dei reparti di Chemistry e Biology - ha rimarcato il sindaco - In questo momento di forte incertezza, desidero esprimere, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, la più sentita vicinanza alle famiglie dei lavoratori coinvolti e a tutta la comunità scientifica e professionale che da anni rappresenta un patrimonio di eccellenza non solo per Nerviano, ma per l’intero Paese".

Colombo che non ha mancato di prendere una posizione per il prossimo futuro