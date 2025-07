La direzione di Nms: "Chiuderemo due rami d'azienda"

SINDACATI IN RIVOLTA

Se sarà confermato vi sarebbero 90 licenziamenti, sindacati e lavoratori sul piede di guerra

La direzione di Nms, Nerviano medical sciences, il polo di ricerca con stabilimento a Nerviano, annuncia possibili tagli.

Nms, possibile chiusura di due rami d'azienda

Lo spettro è quello della chiusura di due importanti rami aziendali. In totale 90 licenziamenti, con 30-40 lavoratori che resterebbero nello stabilimento. Queste le novità che arrivano dall'Nms, Nerviano medical sciences, polo di ricerca medico con sede in paese.

Martedì 15 luglio 2025, nella sede di Assolombarda, si è svolto un incontro dove l'azionista di maggioranza, attraverso la direzione, ha comunicato ai sindacati la volontà di cessare le attività di ricerca del gruppo col licenziamento dei ricercatori di Chemistry e Biology:

Sindacati in rivolta

"Le organizzazioni sindacali e tutti i dipendenti di Nms Group, riuniti in assemblea, esprimono forte preoccupazione per la perdita dei posti di lavoro e hanno il sospetto che questo rappresenti solo l’inizio dello smantellamento delle attività di Nms, centro impegnato da sempre nella ricerca, sviluppo e produzione di farmaci anti-tumorali - fanno sapere Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e coordinamento Rsu - L’assemblea generale dei lavoratori ha deciso di iniziare uno stato di agitazione, con mobilitazioni e il coinvolgimento delle istituzioni regionali e nazionali, affinché si attivino per bloccare i licenziamenti e lo smantellamento dell’ultimo centro di ricerca oncologico in grado di garantire tutto lo sviluppo di un farmaco anti-tumorale dalla ricerca alla produzione".