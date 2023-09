Un'installazione interattiva per raccontare la sofferenza di chi subisce sfruttamento sul posto di lavoro

Dieci installazioni multimediali interattive per sensibilizzare la cittadinanza riguardo il tema dello sfruttamento lavorativo e sessuale.

"Workers - Storie di ordinario sfruttamento" al Leone da Perego

Da venerdì 22 a dmenica 24 settembre, Palazzo Leone da Perego a Legnano ha ospitato "Workers - Storie di ordinario sfruttamento", un progetto unico nel suo genere, ideato e realizzato dalla sinergia tra Lule onlus e la compagnia teatrale FavolaFolle, a contrasto della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento lavorativo e sessuale cui molti stranieri sono soggetti. L’installazione è stata finanziata dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Comune di Legnano e sostenuto dalla Fondazione comunitaria Ticino Olona Onlus.

La mostra, composta da dieci installazioni, o meglio, stazioni, aveva come scopo quello di raccontare, attraverso una fusione creativa di elementi visivi e sonori, quelle "storie di ordinario sfruttamento" che purtroppo interessano anche il nostro territorio. Un vero e proprio viaggio sensoriale ed empatico nelle storie delle vittime di tratta.

La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento

Lule Onlus è una cooperativa che si occupa di prestare aiuto alle vittime di tratta di esseri umani e di sensibilizzazione sul tema. Tra l’altro, "lule" in albanese vuol dire "fiore" e fa riferimento ad alcune delle donne vittime di tratta volta allo sfruttamento sessuale aiutate per prime dalla cooperativa oltre venti anni fa nell’Abbiatense.

Mariapia Pierandrei, presidente della cooperativa Lule onlus, afferma:

"'Workers' rappresenta un mezzo di straordinaria importanza per l'emersione e la comprensione di questa problematica cruciale. Lo sfruttamento lavorativo è una sfida che affligge comunità e società in tutto il mondo. Affrontare questo problema richiede un impegno collettivo e un approccio multidisciplinare, in cui la sensibilizzazione svolge un ruolo fondamentale. 'Workers' si distingue come un'iniziativa significativa che mira a sollevare il velo su questa realtà nascosta, offrendo l'opportunità di comprenderne appieno il vissuto e le storie delle persone vittime di grave sfruttamento lavorativo. La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento. Solo attraverso la conoscenza delle sfide che i lavoratori affrontano ogni giorno possiamo sperare di creare una consapevolezza collettiva per fare leva su scelte di acquisto etiche, nel rispetto dei lavoratori".

Il sindaco: "Il lavoro è un diritto e un modo per realizzarsi"

All’inaugurazione della mostra era presente anche il sindaco Lorenzo Radice:

"Viviamo in un territorio ricco, ma non dimentichiamo che anche da noi c'è del lavoro povero, disagiato, pericoloso. A questo riguardo è importante riflettere e fare cultura, perché il lavoro è un tema importante, e non a caso la Costituzione vi fa riferimento come un diritto, oltre che come un modo per realizzarsi, perciò quando diventa altro non va bene".

