"Serate in sicurezza" con la Polizia Locale: ritirate cinque patenti

Cinque patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e due conducenti denunciati perché il loro tasso alcolemico superava gli 0,8 milligrammi per litro.

Venti agenti di Polizia Locale sulle strade per garantire "Serate in sicurezza"

E' il bilancio dei servizi straordinari "Serate in sicurezza", svolti nel fine settimana dalle Polizie Locali dell’Asse del Sempione, in orario notturno fino alle 4 del mattino. Una ventina di operatori appartenenti ai Comandi di Legnano, Rescaldina, Parabiago, Canegrate-San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Nerviano-Pogliano ha presidiato le maggiori arterie stradali (Sempione, viale Cadorna, uscita autostrada e Sp12) per effettuare i controlli di polizia stradale utilizzando dotazioni per accertare lo stato di ebbrezza e l’uso di sostanze stupefacenti.

Ubriachi al volante: cinque patenti ritirate e due conducenti denunciati

Dai controlli effettuati cinque conducenti (quattro a Legnano uno a Parabiago) sono risultati positivi all’alcol test con conseguente ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza; due di questi sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria perché il tasso alcolemico è risultato superiore agli 0,8 mg/l. Quindici sono state le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada: il caso più ricorrente è relativo al mancato uso delle cinture di sicurezza. Le altre sanzioni riguardano i dispositivi di sicurezza: luci non funzionanti, pneumatici lisci, tubo di scarico rumoroso. A Parabiago è stata inoltre elevata una sanzione per ubriachezza molesta.

L’attività rientra nel piano di servizi e controlli straordinari finanziati dalla Regione Lombardia "Serate in sicurezza", con l’obiettivo di contrastare l’incidentalità stradale in orario notturno.