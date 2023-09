Il peggior Legnano di sempre ne becca otto dal Caravaggio

La sconfitta "casalinga" (la partita non si è giocata al Mari ma al campo Kennedy di Milano) più pesante di sempre per il Legnano che, nel pomeriggio di domenica 24 settembre, è stato pesantemente battuto dal Caravaggio.

Il Legnano calcio sconfitto per 8-1 dal Caravaggio

1-8 il punteggio finale in favore della formazione bergamasca, in una partita senza storia che, ovviamente, ha fatto alzare la voce e non poco ai tifosi lilla nonostante l’ottimo inizio di stagione nelle prime tre partite.

La formazione di Raffaele Scudieri, infatti, si presentava al turno domenicale dopo un inizio di stagione fatto di due vittorie e il pareggio contro l’Arconatese di mercoledì 20 settembre nel posticipo del turno infrasettimanale. Tre partite in cui la porta del Legnano era rimasta sempre inviolata, tanto che il nome del giovanissimo portiere Brian Pietrolungo (classe 2005) era già finito sui taccuini di alcune squadre professionistiche.

Solo il rigore di Mladenovic in una domenica nerissima

Ovviamente il pesante passivo non va imputato al portierino lilla, visto che la partita si è messa fin da subito in salita sotto i colpi di Alessandro Doria e Carmine Marrazzo. Il primo autore di una prestazione totale soprattutto nei primi 45 minuti, il secondo bomber letale già autore di una doppietta nel primo tempo, chiuso sullo 0-4.

Per il Legnano solo il rigore di Nemanja Mladenovic in una domenica nerissima, una sconfitta pesante che rimarrà a suo modo nella storia dei lilla.

Becchi ha affrontato i tifosi amareggiati chiedendo scusa

Significativa la corsa dei giocatori al termine del match onde evitare il confronto con i tifosi amareggiati. Il solo Andrea Becchi ha dimostrato grande sensibilità nei confronti dei supporter lilla e si è avvicinato a loro chiedendo scusa per l’ignobile prestazione.

Ora la volontà è quella di dimenticare in fretta il clamoroso scivolone e tornare la squadra delle prime tre giornate di campionato, cominciando domenica prossima 1 ottobre dalla difficile trasferta di Palazzolo. Poi si tornerà in casa e stavolta si giocherà finalmente al Mari.