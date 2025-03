Un’aula immersiva per la scuola dell’infanzia a Cornaredo: quando tecnologia ed emozioni si incontrano.

Comprensivo IV Novembre

L’Istituto Comprensivo di via IV Novembre di Cornaredo continua a innovare e arricchire la propria offerta formativa. L’ultima novità riguarda il plesso di via Don Sturzo, dove è stata realizzata un’aula immersiva nello scorso anno scolastico, uno spazio progettato per stimolare i sensi e favorire l’apprendimento attraverso esperienze emozionali coinvolgenti.

Aula immersiva

Questa iniziativa è stata resa possibile grazie al prezioso contributo delle famiglie, che hanno sostenuto con entusiasmo il progetto, condividendo l’importanza di offrire ai bambini nuove opportunità educative. L’aula immersiva, frutto di un grande lavoro di squadra tra docenti e genitori, è un ambiente ricco di suggestioni visive, sonore e tattili. Qui i piccoli alunni potranno vivere esperienze sensoriali uniche, sviluppando creatività, curiosità e benessere emotivo.

Plesso don Sturzo

A causa di un imprevisto strutturale dell'aula occorso ad inizio anno scolastico, si è reso necessario un intervento importante di ristrutturazione del locale e delle apparecchiature digitali. Finalmente possiamo annunciare che i lavori sono terminati: l'inaugurazione ufficiale si è svolta nella mattinata dello scorso 26 febbraio. Durante l'evento, i bambini, veri protagonisti di questo percorso, guideranno il Dirigente Scolastico Mario Antonuzzi alla scoperta della tecnologia e delle potenzialità di questo nuovo spazio. Da oggi in poi, l’aula immersiva diventerà parte integrante della quotidianità scolastica, offrendo un’esperienza educativa che renderà ogni giornata ancora più speciale.