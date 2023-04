Due comunità in lacrime per la scomparsa di un loro ex assessore. Legnano e Parabiago piangono Renato Besana.

Una vita per la cultura, due città piangono Renato Besana

Uomo dotato di uno spessore culturale incredibile era cresciuto a Parabiago e attualmente viveva a Milano. L'uomo era inoltre una figura molto conosciuta sul territorio lombardo proprio dal punto di vista culturale. Nel corso della sua vita ha infatti collaborato con diversi quotidiani come "Libero", "Il Giornale", "Il Tempo". Ha collaborato anche con la Rai dove si occupava di programmi culturali.

Besana era inoltre autore di tre romanzi: "Frontiera di nebbia", "Lili Marleen" e "Il Crociato", grazie ai quali ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti. É stato per otto anni vicepresidente dei "Pomerigg

Il cordoglio dell'Amministrazione legnanese

i Musicali" di Milano ed ha fatto parte del consiglio d’amministrazione della Triennale. Per via del suo inesauribile impegno nel settore culturale, nel 2004 ha ricevuto il Premio Medesimo, quale riconoscimento del suo costante impegno a favore della cultura non conformista.

Proprio la città di Legnano ha voluto ricordare l'uomo attraverso una nota diramata in giornata: