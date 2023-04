Via alla campagna social di pubblicizzazione del Palio di Legnano. Nel corso della giornata di ieri, venerdì 21 aprile, la Fondazione Palio ha organizzato una conferenza stampa per iniziare ad illustrare l'appuntamento del prossimo 28 maggio.

Si alza il sipario sul Palio di Legnano

Presenti all'appuntamento di ieri, il Cavaliere del Carroccio Riccardo Cepparelli, il vicepresidente della Fondazione Palio Luca Roveda, il consigliere della Fondazione Alberto Romanò consigliere, e l'assessore Cultura di Legnano Guido Bragato.

Gli eventi collaterali della grande kermesse della Città del Carroccio, sono già partiti dalla settimana scorsa con alcuni di eventi: festival e manifestazioni, legati al Palio, ma anche più in generale alla città e al Medioevo.

Lo scorso weekend è infatti andata in scena la prima edizione del festival di letteratura storica «La Storia tra le Righe», promossa da Fondazione Palio. L'evento è stato un successo, con oltre un migliaio di partecipanti, molti più di quanti se ne erano previsti.

Il prossimo evento in programma in calendario è il concerto gratuito della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri, che si terrà venerdì 28 aprile al teatro Tirinnanzi. Sebbene l’accesso sia gratuito è necessario registrarsi tramite il sito della Fondazione.

I "Manieri Aperti"

Lunedì 1 maggio invece si terrà la giornata dei Manieri Aperti, una giornata dedicata a tutti, grandi e piccoli, e che coinvolgerà tutte le 8 contrade della città. In programma: mostre diffuse, visite guidate, focus espositivi e laboratori; un’occasione per scoprire la città e le sue Contrade anche dal punto di vista storico. Sarà possibile pranzare in ogni Contrada e ci saranno anche dei trenini gratuiti che faranno da navetta per il tour dei Manieri, con partenza dal Castello di Legnano. Ulteriori dettagli e orari sono consultabili sul sito di Fondazione Palio. Gli Infopoint nelle varie Contrade saranno a cura, ancora una volta, degli studenti dell’istituto superiore Dell’Acqua.

Per quanto riguarda il palio vero e proprio, ci sono alcune novità in arrivo quest’anno. Per motivi legati alla sicurezza organizzativa dell'evento, il numero dei biglietti disponibili è sceso di circa 800 unità, il che porterà a 7.858 i biglietti disponibili quest’anno. Alcuni tagliandi hanno subito inoltre un lieve aumento di prezzo in base alla posizione, per poter rientrare del minor numero di biglietti disponibili.

Sempre per ragioni di sicurezza i parterre non saranno presenti e i food truck dello street food saranno all’esterno della location, il campo sportivo G. Mari. A breve verrà anche ultimata la costruzione del nuovo timone del Carroccio, un’operazione necessaria in quanto, banalmente, le bestie si sono ingrossate. Ad occuparsi del premio, invece, sarà un artista d’eccezione: Vittorio Corsini dell’Accademia di Brera.