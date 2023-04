L'ex Vigile del fuoco Roberto Simonatto è cavaliere

Roberto Simonatto, ex caposquadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Legnano ora in pensione, è cavaliere al merito della Repubblica italiana.

Roberto Simonatto è stato insignito dell'onorificenza di cavaliere

L'onorificenza gli è stata conferita lunedì scorso e l'ex pompiere ha accolto la notizia con gioia:

"Sono molto orgoglioso e contento. Sono rimasto meravigliato in quanto non mi aspettavo assolutamente un riconoscimento simile".

Durante la sua lunga carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti

Lunga e feconda la sua carriera: nel 1979 è diventato allievo vigile volontario ausiliario (Avva) e ha prestato il servizio militare nei Vigili del fuoco; dopo aver superato il concorso statale è entrato a far parte del corpo dei Vigili del fuoco nel 1982.

Ha prestato servizio nell’alluvione in Valtellina, nel terremoto Umbria-Marche, nell’alluvione in Piemonte, nell’alluvione in Liguria, nel terremoto a Brescia e nel terremoto dell’Aquila. Per questo ha ricevuto sia dal Ministero dell’Interno, che dal Dipartimento di Protezione civile nazionale diversi riconoscimenti e medaglie.

Nel luglio 2013 ha concluso la propria carriera come caposquadra del distaccamento di Legnano.

Ora è un pilastro della Prociv di Dairago nonché volontario in parrocchia

Una volta appeso al chiodo il caschetto rosso da pompiere, Simonatto è diventato volontario della Protezione civile di Dairago con la carica di consigliere e istruttore. Due mesi dopo il pensionamento infatti fu chiamato per un’esercitazione antincendio boschivo dalla Prociv dairaghese nella quale presta servizio tuttora. Da diversi anni svolge inoltre attività di volontariato anche nella comunità dei Frati Carmelitani di Legnano.