Una piazza pedonale, inclusiva e verde: via ai lavori in centro

Partiranno il 16 febbraio i lavori di riqualificazione di piazza San Giorgio a Cuggiono. L’intervento, parte di un progetto più ampio che interessa il centro storico e cioè l’asse che va da via San Rocco a largo Chiesa Vecchia, costituisce il primo lotto dei lavori e viene attuato nella porzione esterna della provinciale 31 (via San Rocco) fino all’area di fronte alla basilica San Giorgio Martire. Il nuovo volto della piazza

La piazza diventerà pedonale, luogo di incontro e socializzazione, un ambiente con zone verdi e arredi urbani che inviti i cittadini a ritrovarsi. I lavori partono dalla zona in cui si trovano i posti auto di fronte agli esercizi commerciali presenti. Qui sarà creato un cunicolo tecnologico, mentre i sotto servizi sono stati riqualificati e controllati lo scorso anno. E’ prevista una nuova pavimentazione e aiuole verdi. «Sappiamo che l’intervento creerà dei disagi nel periodo di lavorazione e ci scusiamo per questo, confidando nella comprensione di tutti, e cercheremo di limitarne l’impatto in ogni modo possibile – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Guzzini – La viabilità intorno alla piazza non subisce al momento cambiamenti e quindi si può transitare di fronte al sagrato della basilica per raggiungere via Marinoni. Invariato il senso unico su via Gualdoni da via Annoni». La soppressione dei parcheggi presenti nella centralissima piazza è una delle critiche mosse dai rappresentanti dei gruppi di minoranza e da diversi cittadini, perché li ritengono funzionali alle attività commerciali.

“La piazza pedonale come punto qualificante della nostra zione amministrativa”

«La piazza pedonale è sicuramente una scelta politica ma è quanto avevamo detto cinque anni fa in campagna elettorale, è il punto qualificante della nostra Amministrazione e siamo soddisfatti, dopo decenni di parole sulla riqualificazione di piazza San Giorgio, di essere arrivati a far partire il cantiere – ha detto il sindaco Giovanni Cucchetti – Il progetto mira a riportare questo luogo ad uno spazio di aggregazione al servizio dei cittadini e alla valorizzazione della basilica San Giorgio, un luogo dove sia anche possibile conversare in tranquillità e sicurezza».

Il costo di questo primo lotto di interventi è di 687mila euro, coperto da mutuo.