Una mattinata dedicata alla prevenzione: tanta gente per l’evento “Passi in rosa”

Grande partecipazione al Parco Annoni di Cuggiono per l’iniziativa “Passi in rosa”, dedicata alla prevenzione e che è andata in scena nella mattinata di oggi, martedì 27 ottobre.

Una mattinata all’insegna della salute, del movimento e della prevenzione

Si è svolta con una bellissima risposta da parte dei cittadini l’iniziativa “Passi in Rosa”, tenutasi a Parco Annoni e dedicata alla salute, al movimento e alla prevenzione. Moltissime persone, tra donne e uomini, si sono ritrovate insieme per condividere una mattinata di benessere e comunità. L’evento è stato organizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali con l’assessore Camilla Fusè, che ha curato l’iniziativa insieme all’assessore ai Servizi sanitari Bruna Bugini e al consigliere comunale Rosalba Mangialardi.

Dalla ginnastica dolce alla camminata, fino ad arrivare agli esami per la diagnosi precoce: tanti i contenitori che hanno caratterizzato l’evento

La mattinata si è aperta con una sessione di ginnastica dolce all’aperto, seguita da una camminata lungo i viali del Parco. È stato un momento importante anche per parlare di prevenzione a tutto tondo: dall’attività fisica costante e la vita all’aria aperta, fondamentali per la nostra salute quotidiana, fino alla diagnosi precoce. In particolare, è stato spiegato in modo pratico come si effettua l’autopalpazione, fornendo alle partecipanti un utile e fondamentale strumento di orientamento e cura di sé. L’iniziativa ha voluto richiamare l’attenzione sul valore della prevenzione, della socialità e dell’attenzione alla persona.

Il “grazie” degli organizzatori