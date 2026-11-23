I carabinieri di Cornaredo hanno tenuto una lezione speciale con i ragazzi del gruppo Preado dell'oratorio su bullismo e cyberbullismo

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Una lezione speciale con al centro una delle materie più importanti: l’amore e il rispetto per se stessi e per gli altri, contro ogni forma di violenza. Non soltanto fisica, ma anche verbale

L’incontro

E’ stata un’importante occasione di incontro e di formazione quella vissuta dai ragazzi del gruppo Preado dell’oratorio di Cornaredo, che hanno avuto modo di confrontarsi con i Carabinieri della Stazione locale sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Durante l’incontro sono stati affrontati i rischi e le conseguenze di comportamenti prevaricatori, sia nelle relazioni quotidiane sia nell’utilizzo degli strumenti digitali e dei social network.

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Un momento prezioso per sensibilizzare i più giovani sull’importanza del rispetto reciproco, della responsabilità personale e del coraggio di non rimanere indifferenti di fronte a situazioni di prepotenza.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e, in particolare, alla Stazione di Cornaredo, per l’attenzione dimostrata nei confronti dei nostri ragazzi. La disponibilità a incontrarli, ascoltarli e accompagnarli nella riflessione su temi così delicati rappresenta un contributo educativo importante – ha sottolineato il coadiutore don Giovanni – La collaborazione tra le istituzioni e le realtà educative del territorio è fondamentale per aiutare i più giovani a crescere consapevoli, responsabili e rispettosi degli altri».

L’iniziativa testimonia il valore della vicinanza delle Istituzioni al mondo giovanile e l’importanza di fare rete per la crescita delle nuove generazioni.