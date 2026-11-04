Una giornata dedicata al benessere cardiovascolare: previsti incontri e screening gratuiti

Una giornata dedicata al benessere cardiovascolare con incontri e screening gratuiti. E’ quella prevista per domenica 8 novembre a Cuggiono.
Una giornata dedicata alla salute cardiovascolare
Il Comune di Cuggiono, in stretta collaborazione con l’ASST Ovest Milanese, organizza per domenica 8 novembre una giornata interamente dedicata alla prevenzione cardiovascolare e alla promozione della salute. Un’iniziativa fortemente voluta dall’assessore alla Prevenzione, salute e rapporti con Istituzioni sanitarie del comune di Cuggiono Bruna Bugini, e che è pensata per offrire alla cittadinanza un’occasione concreta di informazione e cura di sé.
Il programma dell’iniziativa
L’invito dell’Amministrazione
L’Amministrazione comunale e gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questo fondamentale appuntamento con la salute. Si ricorda che, mentre l’accesso alla conferenza e ai controlli di base è libero, l’esecuzione dell’elettrocardiogramma richiedeva la prenotazione obbligatoria (effettuata dal 26 al 30 ottobre).