Una giornata dedicata al benessere cardiovascolare: previsti incontri e screening gratuiti

Una giornata dedicata al benessere cardiovascolare con incontri e screening gratuiti. E’ quella prevista per domenica 8 novembre a Cuggiono.

Una giornata dedicata alla salute cardiovascolare

Il Comune di Cuggiono, in stretta collaborazione con l’ASST Ovest Milanese, organizza per domenica 8 novembre una giornata interamente dedicata alla prevenzione cardiovascolare e alla promozione della salute. Un’iniziativa fortemente voluta dall’assessore alla Prevenzione, salute e rapporti con Istituzioni sanitarie del comune di Cuggiono Bruna Bugini, e che è pensata per offrire alla cittadinanza un’occasione concreta di informazione e cura di sé.

Il programma dell’iniziativa

Il programma della giornata si aprirà dalle ore 14:30 presso la Sala del Consiglio Comunale con un momento informativo di alto valore scientifico. L’incontro sarà curato dal dott. Turato, direttore della struttura complessa specialistica di Riabilitazione Cardiorespiratoria, che guiderà il pubblico alla scoperta delle buone pratiche per proteggere il cuore e prevenire le patologie cardiovascolari. A seguire l’evento si sposterà al Centro Sociale, dove verrà attivato uno screening gratuito aperto a tutta la cittadinanza. Durante la sessione, personale sanitario qualificato sarà a disposizione per il controllo gratuito dei parametri vitali fondamentali: misurazione della pressione arteriosa, rilevazione della saturazione dell’ossigeno, controllo della glicemia capillare ed esecuzione di elettrocardiogramma (ECG) per i cittadini che hanno effettuato la prenotazione.

L’invito dell’Amministrazione

L’Amministrazione comunale e gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questo fondamentale appuntamento con la salute. Si ricorda che, mentre l’accesso alla conferenza e ai controlli di base è libero, l’esecuzione dell’elettrocardiogramma richiedeva la prenotazione obbligatoria (effettuata dal 26 al 30 ottobre).