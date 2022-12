Un successo di solidarietà per Abbiategusto 2022

Il grande successo di Abbiategusto 2022 ad Abbiategrasso è stato affiancato dalla grande solidarietà dei cittadini che hanno acquistato prodotti benefici del Rotaract Club.

Nel corso della rassegna enogastronomica Abbiategusto 2022, il Rotaract Club di Abbiategrasso si è dedicato con grande impegno alla vendita benefica di panettoni, marmellate e vini, quest’ultimi prodotti dalla cooperativa I Germogli, cooperativa nata con lo scopo di reintegrare giovani detenuti del carcere Beccaria in società.

Inoltre, quest’anno è stato venduto anche il vin brulé.

"A tal proposito, vogliamo ringraziare dal profondo del cuore il Gruppo Alpini di Abbiategrasso e il loro capogruppo Gian Luca Gorla per tutto l’aiuto datoci, attraverso la messa a disposizione delle loro cucine, della loro esperienza e dei loro preziosissimi consigli. Agli Alpini va tutta la nostra gratitudine per aver permesso l’ottima riuscita dell’iniziativa, oltreché per aver voluto devolvere, ai fini del service, il contributo che il Club voleva loro riconoscere per l’ausilio concesso. Il Rotaract vuole anche ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alla vendita benefica attraverso l’acquisto dei prodotti. I fondi ricavati verranno devoluti a sostegno dell’Associazione HEIROS, associazione che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale allo scopo di arrecare benefici a persone in condizioni di disabilità fisica e psichica in conseguenza di malattie comportanti menomazioni non temporanee e con particolare riferimento al “disturbo autistico”, attraverso lo sviluppo di attività formative, sportive e di promozione della cultura e dell’arte. Si ringrazia anche il Presidente dell’Associazione Andrea Samek per la sua presenza al banchetto e per il suo sostegno all’iniziativa".