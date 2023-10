Una nuova prospettiva per il recupero del Palazzetto dello sport di Magenta. E’ stata approvata nei giorni scorsi una delibera di Giunta per la partecipazione a un bando per finanziare il recupero della struttura sportiva di piazza Mercato. Si tratta di un progetto da oltre 800mila euro per il quale l’Esecutivo ha chiesto un coofinanziamento al 70% da 500mila euro, mentre i rimanenti 300mila li metterà direttamente il Comune.

Un progetto per il recupero del palazzetto

«La nostra volontà è di rimettere in sesto il palazzetto per la fine del 2024 - spiega il vicesindaco ed Assessore ai Lavori, Enzo Tenti - Per questo motivo, visto questa occasione del bando, abbiamo deciso di cogliere l’opportunità presentando un progetto di riqualificazione della struttura».

Il Palazzetto è ormai chiuso dal 2019 e, nonostante diversi lavori realizzati, la struttura non è stata mai riaperta. La situazione, però, sta per cambiare e il Comune dopo diverse riflessioni ha preso la sua decisione.

L'obiettivo dell'Amministrazione

Superata anche l’idea paventata lo scorso anno di recuperare la struttura solo come palestra per garantire l’attività solamente per gli allenamenti, ora l’idea è di sistemare interamente il palazzetto per garantire anche l’ingresso del pubblico e poter così disputare anche le partite.

«L’obiettivo è di rimettere in funzione la struttura nella sua interezza attraverso questo bando ministeriale - continua Tenti - Dentro questo progetto ci sarà anche tutta l’attenzione alla questione dell’efficientamento energetico della struttura, insomma un progetto a 360 gradi che potrà rimettere in funzione il palasport».

Una decisione presa in via definitiva dunque da parte dell’Amministrazione che, come spiegato e sottolineato dallo stesso Tenti, proseguirà nella sua idea anche in caso di un responso negativo del bando.