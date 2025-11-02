Un “pezzo” di San Giorgio alla 100 km nel Sahara

Dal deserto del Sahara fino a casa, con un bagaglio pieno di emozioni, sabbia e valori. Alla ventitreesima edizione della 100 Km del Sahara, organizzata da Zitoway, hanno preso parte due rappresentanti dell’Unione Sportiva Sangiorgese, società di San Giorgio su Legnano, Gianluigi Bertelli e Laura Colombo, impegnati nella specialità del Nordic Walking.

“Un’esperienza intensa e unica, vissuta tra le dune del deserto tunisino”

Un’esperienza intensa e unica, vissuta tra le dune del deserto tunisino, dove sport, natura e spirito di gruppo si fondono in un’unica grande avventura. «Ho potuto vivere paesaggi unici tra le dune del Sahara – ha raccontato il presidente Bertelli – un ambiente straordinario, che ti fa sentire piccolo di fronte all’immensità, ma allo stesso tempo parte di qualcosa di grande e universale».

Marco Olmo (pettorale n. 1) e Gianluigi Bertelli (pettorale n. 20) durante la ventitreesima edizione della 100 Km del Sahara , Zitoway, Tunisia.

“L’emozione è stata fortissima soprattutto alla partenza della prima tappa”, racconta Bertelli

Un ringraziamento speciale va a Zitoway per la perfetta organizzazione dell’evento, capace di unire logistica impeccabile, accoglienza e un’atmosfera di autentica condivisione sportiva. Per Gianluigi Bertelli, presidente dell’U.S. Sangiorgese, si è trattato della prima partecipazione a una manifestazione sportiva di questo genere.

«L’emozione è stata fortissima – ha continuato – soprattutto alla partenza della prima tappa. Non vedevo l’ora di iniziare, di sentire la sabbia sotto i piedi e di mettermi alla prova. È stata una sfida personale, più che una gara, un modo per capire fin dove potevo arrivare».

La tensione si è trasformata in entusiasmo e senso si appartenenza

Fin dai primi chilometri, la tensione si è trasformata in entusiasmo e in senso di appartenenza.