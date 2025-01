Sinistra Italiana Circolo Alto Milanese organizza un incontro pubblico che si terrà a Legnano il 24 gennaio 2025 alle ore 20.30 presso il Centro Pertini in via Dei Salici, 9.

Un incontro per parlare di sanità pubblica

Il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico è in crisi profonda, sotto- finanziato, mentre dilaga la sanità privata. La sanità non è più ad accesso universale ma discriminata in base al reddito impedendo, di fatto, l’accesso alle cure primarie a chi non ha possibilità economiche rendendo la sanità non più un diritto alla salute come fondamentale e costituzionale.