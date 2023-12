Un dono ai bambini ricoverati in ospedale

Nella mattinata di oggi, martedì 19 dicembre 2023, l'Amministrazione comunale di Bareggio ha portato un dono ai bimbi ricoverati all'ospedale di Magenta.

Il sindaco Linda Colombo e il consigliere Ermes Garavaglia hanno portato un dono a tutti i bambini ricoverati all’ospedale di Magenta.

"Quest’anno abbiamo deciso di regalare i quaderni con i lavori dei partecipanti al bando Manzoni in copertina - spiega il consigliere Garavaglia - Un piccolo dono per ‘riempire’ questi giorni di degenza che speriamo siano ancora pochi".

Ha aggiunto il primo cittadino:

"Questa iniziativa è ormai una tradizione a cui teniamo molto e che intendiamo portare avanti anche in questo mandato. Ringraziamo il nuovo primario di Pediatria, il dottor Stefano Fiocchi, i medici e tutto il personale in servizio in reparto per la calorosa accoglienza e facciamo un grande augurio di pronta guarigione e rapido ritorno a casa a tutti i bambini".