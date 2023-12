I supereroi invadono la Pediatria del Fornaroli

Batman, Batgirl, Spiderman e Captain America. Non si tratta del cast del prossimo cinecomic, bensì dei protagonisti di una bellissima iniziativa all'ospedale Fornaroli di Magenta.

Nella mattinata di oggi, lunedì 4 dicembre, l'associazione "Cuorieroi" ha fatto capolino all'ospedale magentino per portare un sorriso ai piccoli ricoverati, ma non solo, perchè i supereroi sono arrivati alla struttura ospedaliera con un bellissimo regalo.

L'associazione ha portato in dono una piccola automobilina elettrica che verrà utilizzata dal personale sanitario e dai piccoli pazienti per le attività del Reparto Pediatrico di Magenta.

"Oggi accogliamo questa bella iniziativa dell'associazione "Cuorieroi" - spiega il primario della Pediatria Stefano Fiocchi - Un gruppo di persone che gira gli ospedali vestita da supereroi che i nostri piccoli pazienti conoscono. Li ringraziamo veramente tanto per il loro impegno ma soprattutto per il regalo che ci hanno fatto con questa piccola macchina elettrica che potrà alleviare la degenza in ospedale dei bambini che troveranno un nuovo motivo di sollievo nel tempo trascorso in questo reparto"