30 multe nel 2023 per l'abbandono di rifiuti

Sono trenta in totale le sanzioni che nel 2023 sono state comminate a Bareggio per l'abbandono di rifiuti in strada.

Trenta sanzioni nel 2023 per l'abbandono di rifiuti

A pochi giorni dalla fine dell'anno sono state superate le 30 multe per abbandono di rifiuti. L'ultima in ordine di tempo è quella comminata per la discarica abusiva lasciata nei pressi della Cascina Mezzana da due cittadini residenti in un Comune limitrofo. Al termine di una breve attività di indagine, la Polizia Locale li ha identificati e sanzionati con 500 euro così come previsto dal regolamento comunale.

Pochi giorni prima, era stato rintracciato il colpevole di un abbandono nei pressi del Carrefour.