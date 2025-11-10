Un calendario per sostenere Fondazione Dopo di Noi

Un nuovo progetto per sostenere la comunità di Fondazione Dopo di Noi Onlus, la realtà cornaredese che si occupa di progetti di indipendenza abitativa per persone con disabilità.

Fondazione Dopo di noi onlus

In vista della fine dell’anno, infatti, il sodalizio con casa a Cornaredo sta realizzando un calendario dal titolo «Dopo di Noi in the box» con cui raccoglierà offerte per sostenere i propri importanti progetti. A realizzarlo la fotografa cornaredese Sara Ottanà, coinvolta nel progetto Dopo di noi dall’amica Silvia Mainardi, che ha scattato nei giorni scorsi le immagini e che si sta ora occupando degli ultimi dettagli per la stampa del calendario. Una volta realizzato, sarà acquistabile su prenotazione contattando la Fondazione.

Il calendario 2026

«Io e Silvia ci siamo conosciute quando i nostri bimbi, Matteo e Alice, hanno iniziato ad andare all’asilo nido – racconta Sara – . Amiche da subito, abbiamo condiviso molti momenti importanti insieme, sempre con entusiasmo ed energia. L’anno scorso Silvia mi ha raccontato di questa fondazione. Colpita dall’importanza di un progetto così sul territorio ho proposto di realizzare un’iniziativa per far conoscere il meraviglioso ed importantissimo progetto di Fondazione Dopo di noi. Ho proposto un gioco fotografico per gli abitanti della casa per raccontare le attività che svolgono ogni giorno, con lo scopo di ottenere sempre più autonomia nella quotidianità. I partecipanti hanno giocato con noi con fiori, pennelli, pentole, verdura e pose incastrate in una scatola di legno. Ognuno ha raccontato se stesso in questo servizio fotografico giocando liberamente a seconda del proprio sentire ed è stato un piacere per me raccogliere stimoli e richieste da ognuno di loro. Anche da parte di Mauro, che, con il suo “io voglio farlo ma in quella scatola non ci entro!”, ci ha fatte scoppiare in una risata e ha regalato il valore aggiunto di una partecipazione alternativa che abbiamo colto con grande rispetto nell’ascolto di una posizione diversa. È stato un momento divertente per tutti e ora stiamo preparando la grafica del calendario con le immagini raccolte».

Una realtà fondamentale

Fondazione Dopo di Noi, presieduta da Corrado Bassi, segue al momento 27 giovani, con una sede a Pregnana e una a Cornaredo inaugurata lo scorso giugno. In questi luoghi, giorno dopo giorno, con il sostegno della Fondazione e degli educatori, i giovani sperimentano la propria indipendenza, in una palestra di vita fondamentale per affrontare il proprio futuro. Per prenotare la propria copia del calendario è possibile scrivere all’indirizzo mail eventifondazionedopodinoi@gmail.com . L’idea è di stampare calendari in base alla richiesta, di modo da evitare qualsiasi spreco e indirizzare tutte le risorse disponibili sui progetti della Onlus.