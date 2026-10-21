Tutto pronto per la mostra “Heart of Gaza”

Sarà inaugurata venerdì 23 ottobre e visitabile fino al prossimo 1 novembre in Villa Annoni a Cuggiono, l'installazione sui disegni realizzati dai bambini che vivono al centro della Striscia

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Sarà inaugurata venerdì 23 ottobre e visitabile fino al prossimo 1 novembre in Villa Annoni a Cuggiono la mostra “Heart of Gaza”, l’installazione sui disegni realizzati dai bambini che vivono al centro della Striscia di Gaza e più precisamente nella località di Deir Al-Balah.

Il progetto mira ad accendere i riflettori su quanto sta avvenendo a Gaza

Il progetto, nato su impulso di Mohammed Timraz e Feile Butìer, ha come scopo di accendere una luce su quanto sta accadendo e di sostenere il progetto “We are not alone”. La mostra è organizzata da Acli, Anpi, Ecoistituto e Amnesty international con il patrocinio del Comune di Cuggiono.

Gli orari di apertura della mostra e le modalità di partecipazione

Sabato 24 la mostra sarà aperta solo nel pomeriggio e sempre chiusa il lunedì. Da martedì a venerdì dalle 16 alle 18 e sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Domenica pomeriggio, invece, spazio al laboratorio creativo dal titolo “La tenda degli artisti”. Per le scuole sarà possibile visitare la mostra su appuntamento la mattina, prenotando le visite scrivendo a charagua@yahoo.it.