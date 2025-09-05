“Tutto passa ma la parola di Dio e la parrocchia restano”: l’arcivescovo Delpini in visita a Malvaglio

E’ cominciata la Festa patronale a Malvaglio, frazione di Robecchetto con Induno. E lo ha fatto ospitando nella serata di ieri, giovedì 4 settembre, l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini.

L’occasione è stata quella del centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale. Proprio qui l’arcivescovo ha tenuto il suo discorso. Discorso che ha posto l’accento sulla parola “passaggio”:

Sempre Delpini è sceso nei particolari di questo messaggio:

“Tutto passa, passano il cielo e la terra, il mondo con la sua concupiscenza. Passano gli anni, la giovinezza, la bellezza. Talvolta questo tutto che passa si vive come un sollievo, perché passa anche la malattia e si guarisce. Passa la litigata e poi si è amici come prima. Passa la crisi e poi si riprende a lavorare, finiscono gli esami e si passa alla vita adulta. Passare che è motivo di angoscia. Tutto passa, tutto finisce. Finisce anche la passione di amore e il convivere diventa un noioso tirare avanti. Finisce anche il sogno di una famiglia felice e i figli se ne vanno per la loro strada. Passano le occasioni per incontrare la persona giusta e si rimane soli. Passano gli anni e muoiono le persone care. Per molti la precarietà è una condizione piacevole. E’ più divertente dell’impegno definitivo. Stare con una persona e poi lasciarla quando la continuità diventa noiosa. Fare una famiglia, avere dei figli è un impegno, impedisce di andare e venire e fare altre esperienze, abitare in un posto e poi cambiare, essere parte di una comunità e poi andare via. Non assumersi responsabilità che siano senza scadenze. Provare una cosa e poi l’altra. Provare un lavoro e poi l’altro senza mettere radici da nessuna parte. La precarietà è una strada di solitudine. Non ho legami quindi sono libero. Ma in verità tu non hai legami e sei solo. Noi celebriamo il centenario della dedicazione di 100 anni di questa chiesa. Cento anni di fedeltà e continuità, una vita della comunità che chissà da quanti secoli esiste. Cento anni per dire che non è vero che tutto passa. Occasione per ringraziare di tutte le grazie ricevute in questa chiesa e anche nelle altre comunità”.