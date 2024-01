"Tutti possono usare il defibrillatore": incontro per salvare una vita

"Tutti possono usare il defibrillatore": incontro a San Vittore Olona su come salvare una vita.

"Tutti possono usare il defibrillatore"

L'avviso è chiaro: ognuno di noi può utilizzare il defibrillatore (dae), apparecchio che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco. Lo si ribadirà forte e chiaro, ancora una volta, la sera di oggi, lunedì 29 gennaio 2024, all'Hotel Poli di Corso Sempione a San Vittore Olona. Sarà questa l'occasione in cui l'associazione "Sessantamilavitedasalvare" (che da anni è impegnata nella diffusione capillare di questi strumenti salvavita) darà vita ad una serata informativa, dal titolo "Siamo tutti abilitati", sull'utilizzo del defibrilatore e strategie di contrato dell'arresto cardiaco improvviso. Si inizia alle 21.15.

La facilità dell'utilizzo

Il defibrillatore, dotato di placche da posizionare sul torace della persona colpita da arresto cardiaco, emette infatti dei semplici comandi vocali e l'apparecchio eroga la scossa necessaria a far ripartire il cuore unicamente se per il paziente è necessario Posso quindi utilizzare il dae senza aver fatto un corso di formazione? Sì, si può fare risponde l'associazione. Che ricorda: "Ogni anno, solo in Italia, muoiono di arresto cardiaco oltre 60mila persone. La sensibilizzazione della cittadinanza alla Cultura della Prevenzione è l’azione fondamentale per salvare la vita umana in caso di arresto cardiaco: è infatti nei primi cinque minuti, quando il pendolo del destino oscilla tra la tragedia e la speranza, che l'intervento adeguato da parte dei testimoni può rivelarsi decisivo".