Salvò un uomo dall'arresto cardiaco: il comandante della Polizia Locale riceve l'onorificenza

Sabato scorso, 20 gennaio, a Lecco ha avuto luogo il conferimento delle “Onorificenze agli operatori di Polizia Locale per azioni di alto valore”, organizzato da Regione Lombardia in collaborazione con il Comune di Lecco. Fra i premiati anche il Comandante della Polizia Locale di Vittuone, Paolo Giana.

L'onorificenza al Comandante Paolo Giana

È venerdì 1° luglio 2022 quando il concittadino Arturo Inganni si trova presso il Comando della Polizia Locale di Vittuone per richiedere un documento.

All'improvviso si sente male, perde i sensi, si accascia sulla sedia, diventando subito cianotico.

Il Comandante dott. Paolo Giana non perde tempo e nemmeno la calma. Soccorre subito Arturo e con un paio di forbici d'ufficio gli taglia la maglietta, mentre un altro Agente corre in piazza Italia a recuperare il DAE, il defibrillatore automatico da esterno a disposizione della collettività.

Il massaggio cardiaco e l'utilizzo del Dae

Gli pratica il massaggio cardiaco per venti interminabili minuti, intervallando due scosse del preziosissimo DAE. Nei paraggi c'è, per un caso fortuito, anche Nicolò Cammisano, volontario della Croce Bianca di Milano-Sez. Sedriano, anch’egli preparato nel primo soccorso, che riesce a dargli il cambio per qualche minuto, finché non riescono a rianimare Arturo, che riapre gli occhi proprio quando arriva l'ambulanza.

Dopo la necessaria degenza ospedaliera, Arturo Inganni è potuto tornare a casa. Dopo qualche giorno, lo stesso Inganni ha voluto ringraziare i suoi eroi con una targa, insieme all’Assessore alla Sicurezza Angelo Poles, amico e compagno di leva di Arturo.

La consegna dell'onorificenza

Ed è appunto l’Assessore Poles che, ricevuta la comunicazione di Regione Lombardia in merito alla segnalazione di azioni meritorie da parte degli Agenti di Polizia locale, propone - con l’avallo del Sindaco Laura Bonfadini - il Comandante Giana per il riconoscimento. L’onorificenza gli è stata consegnata, durante la cerimonia di sabato scorso, dall’Assessore regionale Paolo Franco in luogo dell’Assessore alla Sicurezza Romano La Russa, che non è potuto intervenire.

Nelle foto:

Il Comandante Paolo Giana con il Sindaco Laura Bonfadini e l’Assessore alla Sicurezza Angelo Poles

Da sinistra, l’Assessore Angelo Poles, il Comandante Paolo Giana, Arturo Inganni e il volontario della Croce Bianca Nicolò Cammisano il giorno della consegna delle targhe di ringraziamento da parte di Arturo Inganni