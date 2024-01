Colpito da infarto, i poliziotti lo salvano con il defibrillatore

"Aiutatemi, mio marito sta male!". Erano le 9 di ieri, lunedì 1 gennaio, quando i poliziotti della volante di Legnano sono stati avvicinati da una donna che chiedeva aiuto per il coniuge colpito da infarto.

Anziano colpito da infarto salvato dalla Polizia di Stato

E' successo in corso Magenta. Di lì a poco l'uomo, 78 anni, è stato colto da infarto e gli agenti, per soccorrerlo, hanno utilizzato per la prima volta il defibrillatore semiautomatico che era stato donato nei mesi scorsi alla Polizia di Stato di Legnano. Restando in linea con il 118, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi, i poliziotti gli hanno anche praticato il massaggio cardiaco per oltre cinque minuti e, grazie al corretto utilizzo del defibrillatore, l'uomo è stato rianimato e condotto all'ospedale di Legnano in codice rosso. Attualmente l'anziano non è in pericolo di vita.