Auto si ribalta sull'A8: 21enne in gravi condizioni

Incidente sull'A8 nel tratto tra Origgio Ovest e Legnano in direzione Varese, ferito gravemente un ragazzo di 21 anni.

Ventunenne si ribalta in autostrada

E' successo nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 gennaio. Era mezzanotte e 40 quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'automobilista ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata.

Soccorso con l'elicottero, è grave

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti l'Ats Novate, i Vigili del fuoco di Varese e anche l'elisoccorso che ha trasportato il 21enne all'ospedale del Circolo di Varese. Le sue condizioni sono gravi