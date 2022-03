Tutti a scuola in bici o a piedi con l'arrivo della primavera

mobilità dolce per i più piccoli

Dal 21 al 25 marzo gli studenti delle scuole di Gaggiano potranno recarsi a scuola in tutta sicurezza.

Il Comune di Gaggiano aderisce alla settimana "Tutti a scuola a piedi o in bicicletta!" che ci sarà da lunedì 21 marzo a venerdì 25.

Tutti a scuola in bicicletta

Con la Primavera si torna a scuola tutti in bici o a piedi per ribadire l’importanza di corretti stili di vita, invitando i genitori ad accompagnare i propri figli lasciando a casa l’auto, per fare sbocciare insieme nuove abitudini di mobilità.

L’invito è rivolto a tutti ma soprattutto a quanti ancora non lo fanno. Una pratica che fa bene all’ambiente ma anche – e sono numerosi gli studi che lo confermano – ai ragazzi che si presentano così alle lezioni meno svogliati e con la mente più attiva.

Le attività dedicate a Gaggiano

A scuola in bicicletta: da lunedì 21 marzo a venerdì 25 marzo i bimbi che vorranno andare in bicicletta a scuola potranno parcheggiare il loro mezzo - in via sperimentale - in un’area dedicata all'interno del cortile della Scuola Elementare (ingresso da Piazza Dacco’). A scuola a piedi: Ricordiamo che è inoltre sempre attivo il Pedibus il giovedì ed il venerdì, potrete sfruttare l’occasione per far provare ai vostri bimbi anche questa esperienza (previa iscrizione entro lunedì 21 marzo a scuola@comune.gaggiano.mi.it) Venerdì 25 marzo i bambini del Pedibus avranno un’importante messaggio per tutti, all’arrivo a scuola! Non perdeteveli !