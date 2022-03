Si accascia a terra per un malore: arriva l'elisoccorso, ma è troppo tardi.

Il lutto

L'uomo, che aveva 75 anni, molto conosciuto a Gaggiano, è deceduto in ospedale.

Si chiamava Salvatore Benincasa, aveva 75 anni l'uomo che domenica mattina, 13 marzo 2022, si era accasciato a terra a Gaggiano ed era deceduto poco dopo.

Il lutto improvviso in strada

Durante la mattinata di domenica, mentre si trovava presso il bar Eden di via Gramsci, si è accasciato a terra a causa di un malore. Prontamente sono stati chiamati in causa il soccorso dal personale sanitario dell’elisoccorso insieme con un’ambulanza della Croce Verde di Trezzano, i quali, dopo avergli prestato le cure iniziali, lo hanno condotto presso l’Humanitas di Rozzano in codice rosso.

Ma non è bastato il pronto intervento dei volontari del soccorso: l’uomo ha infatti perso la vita. I funerali si sono svolti martedì.