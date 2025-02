Tumore al pancreas rimosso grazie alla realtà aumentata

All'ospedale di Legnano un intervento di rimozione di un tumore con l'utilizzo della realtà aumentata.

A Legnano un intervento al pancreas con l'ausilio della realtà aumentata

A effettuarlo nei giorni scorsi è stato il direttore della Chirurgia generale Gianandrea Baldazzi insieme alla sua équipe. Si è trattato di un delicato intervento in chirurgia mininvasiva di resezione del pancreas e della milza per la rimozione di un tumore.

Commenta Baldazzi:

"Questo importante e innovativo supporto tecnologico ha permesso di realizzare un’operazione molto delicata in totale sicurezza: infatti, prima dell'intervento è stato riprodotto un modello tridimensionale dell'addome del paziente che ha permesso di evidenziare con precisione assoluta tutti i punti anatomici più delicati e nascosti, confrontandoli continuamente durante l'intervento con la visione diretta in 4K della procedura chirurgica".

"Tecnologia che rende l'operazione ancora più efficace e sicura"

Dichiara il direttore generale dell'Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli:

"L'utilizzo di queste tecnologie all'avanguardia rappresenta un elemento fondamentale in previsione di un intervento chirurgico pianificato, in quanto fornisce per tutta la durata dell'operazione un ausilio virtuale specifico, che rende ancora più efficace l’attività dei medici e più sicura l’operazione per i pazienti".

"Netta riduzione del dolore post operatorio e della degenza"

Sottolinea il direttore sanitario Valentino Lembo:

"Questa stessa tecnologia è utilizzabile per tutta l'Oncologia: dai tumori dello stomaco, a quelli del dell'intestino, del pancreas del fegato. Una tecnica che, associata alla chirurgia mininvasiva, adottata nella nostra Chirurgia generale in oltre il 90% degli interventi oncologici programmati, garantisce eccellenti risultati con una netta riduzione del dolore post operatorio e una riduzione della degenza".

La soddisfazione dell'Asst Ovest Milanese

Conclude il dg Laurelli:

"Siamo davvero soddisfatti per questa ulteriore evoluzione che permette alla nostra Asst di fornire prestazioni sempre più efficaci".