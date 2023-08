La gara per individuare il gestore del servizio di trasporto scolastico di Bareggio ha avuto esito infruttuoso, è l’esito reso noto dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza il 1° agosto. L’unica offerta risulta pervenuta da un gestore privo dei requisiti di capacità tecnico professionale. In particolare, età media dei mezzi superiore a 10 anni e mancanza della disponibilità di un luogo di ricovero per gli autobus adibiti al servizio distante non oltre 20 minuti.

Trasporto scolastico: botta e risposta tra opposizione e amministrazione

Oltre a Bareggio la gara coinvolge anche altri Comuni – Arcore, Bellusco, Usmate Velate e Lentate sul Seveso – ma tra questi solo Bareggio ha scelto di appaltare la durata del servizio per un solo anno scolastico, dal 1° settembre 2023 al 30 giugno 2024. Per gli altri Comuni le offerte presentate da imprese diverse da quella interessata a Bareggio sono invece state ammesse.

"La situazione è analoga a quella dello scorso anno – afferma Monica Gibillini consigliere comunale della Lista civica Bareggio2013 – in cui non ci sono certezze per i genitori che hanno bisogno del servizio. La domanda rivolta al sindaco in una nuova interrogazione che ho presentato è dunque quali sono le azioni che l’Amministrazione sta intraprendendo per individuare il nuovo gestore del servizio in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico? Alla precedente interrogazione il sindaco ha risposto affermando che si tratta di un servizio necessario per le famiglie e che l’Amministrazione intende progettarlo in base alle esigenze reali dei cittadini. È tuttavia evidente che la scelta di bandire la gara solo a giugno per settembre e per un solo anno non facilita l’individuazione del gestore e crea incertezze tali da disincentivare le iscrizioni al servizio. L’invito all’Amministrazione comunale è a sgombrare il “campo” dagli alibi per eliminare il servizio individuando in fretta il gestore per consentire alle famiglie di iscriversi al servizio con la certezza che dall’inizio della scuola sarà attivo!".

La replica dell'Esecutivo

Un attacco quello della consigliera Gibillini al quale l'Amministrazione ha subito replicato attraverso le parole dell'assessore all'Istruzione Franco Capuano, che ha spiegato come la Giunta sta lavorando in vista del mese di settembre per garantire il servizio: