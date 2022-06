Teleriscaldamento, la rete si amplia: lavori in via Sant'Ambrogio

Teleriscaldamento, via ai lavori per l'ampliamento della rete a Legnano.

Teleriscaldamento, partiti i lavori in via Sant'Ambrogio

Con estrema cura sono stati asportati i sampietrini e ora si sta provvedendo a rimuovere la massicciata: si procede con grande cautela, mettendo in atto tutti quegli accorgimenti che si rendono necessari quando si va a intervenire in una zona d’interesse archeologico, quale è quella di via Sant’Ambrogio, dove sorge l’omonima chiesa dedicata, appunto, al vescovo e patrono di Milano. L’edificio religioso, datato 1257, è il più antico tra quelli legnanesi (come attestano le fondamenta visibili all’ingresso, rinvenute durante un intervento di restauro, insieme ad alcune sepolture medievali e all’ansa di un vaso datata V secolo d.C.) e sarà allacciato al teleriscaldamento, insieme ai due condomini che gli sorgono di fronte e all’albergo che svetta a lato. Dunque, tre allacci (una cinquantina di nuovi appartamenti, in totale), che andranno ad aggiungersi ai circa 300 edifici già serviti dalla rete di Amga che, sul territorio di Legnano, ha un’estensione di 23 chilometri (ammonta, invece, a sette chilometri quella in territorio di Castellanza).

Il tratto interessato dal cantiere è chiuso al traffico

Per poter consentire i nuovi allacci, gli operai andranno a posare circa 80 metri di tubazione in acciaio rivestito da materiale coibentante. Una volta ultimato l’intervento (stimato in circa 10 giorni, a meno che, in corso d’opera, non intervengano elementi ostativi, da parte della Soprintendenza), i 100 metri di sede stradale interessati dai lavori saranno ripristinati. Per tutto il periodo in cui il cantiere sarà attivo, via Sant’Ambrogio sarà chiusa al traffico veicolare partendo dall’intersezione con via Banfi sino a quella di via Buozzi. Consentito l’accesso solo ai residenti.