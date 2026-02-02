Tangenzialina, interventi sullo svincolo di Vighignolo

Sono ripresi, per quella che dovrebbe l’ultima tranche di lavoro secondo quanto riferito nell’incontro in comune a Cornaredo dai tecnici Anas, i cantieri sulla tangenzialina che unisce l’ex statale 11 con Molino Dorino. Nel prossimo mese, come comunicato dal Comune di Settimo Milanese, i lavori interesseranno con chiusure serali e notturne le rampe di accesso e uscita a Vighignolo.

Tangenzialina

Dal 2 febbraio i lavori coinvolgono lo svincolo della tangenzialina di Vighignolo, con chiusura delle rampe dalle dalle 20 alle 5 e 30. Questa l’ordinanza di Anas: «Dal 2 febbraio chiusura delle rampe di uscita 1 ed ingresso 2 (da /per Novara) dello svincolo S.P. ex S.S. 11 – via per Vighignolo; dal 23/02/2026 per 3 settimane – dalle ore 20:00 alle ore 05:30 chiusura delle rampe di uscita 4 ed ingresso 2 (da /per MM-Molino Dorino) dello svincolo S.P. ex S.S. 11 – via per Vighignolo».

Rampe Vighignolo

La chiusura coinvolgerà tutti i veicoli, bus del trasporto pubblico locale compresi, le cui linee Z649 e Z620 saranno deviate.

«Le fermate presenti su via Gramsci saranno temporaneamente soppresse» rende noto il Comune nella sua nota.

Per quanto riguarda il tracciato della tangenzialina, la nuova ordinanza Anas impone limitazioni sulla velocità e restringimenti di carreggiata sino alla fine di febbraio.

Lavori Anas

I lavori per la sostituzione delle barriere spartitraffico da parte di Anas sulla tangenzialina sono iniziati, con una parziale cantierizzazione della tratta, il 13 gennaio 2025.

Secondo quanto comunicato da Anas durante l’incontro svoltosi in municipio a Cornaredo e richiesto dai primi cittadini di Cornaredo e Bareggio Corrado D’Urbano e Linda Colombo, l’opera dovrebbe essere infine conclusa entro marzo di quest’anno.

Una data attesa dai tanti cittadini dei comuni dell’ex statale 11 che, in questi mesi, si sono ritrovati in lunghe code al mattino e a sera nel proprio tragitto verso lavoro e casa.