L'annuncio del sindaco di Cornaredo, riaprono le corsie della tangenzialina

Tangenzialina, il sindaco annuncia: "Riaprono le corsie"

Tangenzialina

Anas ha comunicato la proroga fino all'8 agosto dell'ordinanza che modifica la viabilità sulla Tangenzialina per Molino Dorino a causa dei lavori di sostituzione delle barriere spartitraffico. Da sabato 9 agosto, dunque, verranno riaperte tutte le corsie.

Così il sindaco di Cornaredo Corrado D'Urbano annuncia la pronta conclusione dei lavori sulla tangenzialina fra Cornaredo e Molino Dorino, oggetto nelle ultime settimane del cantiere per la sostituzione delle barriere spartitraffico.

"Riaprono le corsie"

In questi giorni il cantiere ha ripreso a muoversi, con gli incaricati al lavoro col posizionamento delle barriere. I lavori, che doveva concludersi il 31 luglio, sono stati prorogati di una settimana, con fine cantiere previsto il 9 agosto.

Da qui l'annuncio del sindaco di Cornaredo.

Cantiere Anas

Nel frattempo i lavori proseguono. Per i cittadini che viaggiano in direzione Milano, resterà ancora chiusa la corsia di sorpasso sino al chilometro 132. In direzione Cornaredo e Magenta la situazione è invece meno impattante, con il solo restringimento della corsia di sorpasso.

I lavori di Anas, inizialmente previsti a inizio anno, con una parziale cantierizzazione già dal 13 gennaio 2025.

A ciò ha fatto poi seguito un lungo stop sino al comunicato di ripresa dei lavori previsto per il 19 maggio. In quell’occasione, furono i sindaci di Cornaredo e Bareggio a chiedere con una lettera congiunta di rinviare l’inizio dei lavori a dopo la fine delle scuole per evitare ripercussioni troppo impattanti sul traffico viabilistico. I lavori sono quindi iniziati il 9 giugno con fine prevista il 31 luglio. Ora la prima proroga.