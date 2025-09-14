Tangenzialina, da lunedì si viaggia su una sola corsia

Cinque giorni di fuoco in arrivo per gli automobilisti in transito sulla tangenzialina Molino Dorino Cornaredo.
Tangenzialina
Il cantiere Anas sulla tangenzialina che collega Molino Dorino e Cornaredo, fondamentale snodo stradale per tutti gli abitanti della zona dell’ex statale 11, riparte con nuove restrizioni.
Cantiere Anas
Anas ha comunicato i nuovi provvedimenti, in vigore sino al 19 settembre. In particolare, da lunedì per chi viaggi in direzione Cornaredo Magenta sarà disponibile una sola corsia di marcia.
Una sola corsia di marcia
«Restringimento di carreggiata da due a una corsia, con chiusura della corsia di sorpasso in direzione “Novara” dal km 131+700 al km 131+875 oltre lo spazio tecnico per la segnaletica stradale, dalle ore 08:00 del giorno 15/09/2025 alle ore 08:00 del giorno 17/09/2025; Restringimento di carreggiata da due a una corsia, con chiusura della corsia di marcia in direzione “Novara” dal km 131+750 al km 131+850 oltre lo spazio tecnico per la segnaletica stradale, dalle ore 08:00 del giorno 17/09/2025 alle ore 20:00 del giorno 19/09/2025».
Rispetto alla situazione attuale ed estiva, con il restringimento delle carreggiate, la prossima settimana l’intervento sul tratto interessato comporterà la necessaria chiusura di un intera corsia di marcia: nei primi due giorni quella di sorpasso, negli ultimi quella di marcia.