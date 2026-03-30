La Polizia Locale ha elevato una sanzione da 6.500 euro oltre alla denuncia

Sono stati denunciati a piede libero e sanzionati con 6.500 euro di multa i due uomini che hanno scaricato diverso materiale edile sul territorio di Cornaredo.

Sversamento di macerie: individuati e denunciate due persone

Nella mattinata di sabato 21 marzo l’area cimiteriale di San Pietro All’Olmo è stata interessata da un importante sversamento di rifiuti speciali, non pericolosi, di provenienza di attività edile. Dopo la segnalazione giunta in Comando, gli agenti del Nucleo Investigativo hanno individuato l’autore del reato.

Le indagini, effettuate anche con l’ausilio dell’impianto di videosorveglianza del Comune, hanno permesso di identificare un’ulteriore persona, complice dell’abbandono dei rifiuti, già denunciata dalla Polizia Locale di Cornaredo, in quanto recidivo in materia di gestione, raccolta, trasporto e abbandono di rifiuti. I due hanno utilizzato un furgone cassonato aperto per scaricare il materiale nell’area cimiteriale.

Gli autori del reato sono due cittadini, di nazionalità italiana. Per quest’ultimi, denuncia in stato di libertà e obbligo immediato di ripristino dello stato dei luoghi.