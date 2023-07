Le suore lasciano il paese dopo oltre 100 anni: "Grazie di tutto"

Le suore lasciano San Vittore Olona.

Così come annunciato nei mesi scorsi, per le Suore Sacramentine è arrivato il momento del saluto alla comunità di San Vittore Olona: presenti in paese da oltre 100 anni, hanno rivestito un ruolo importantissimo con la loro opera di insegnamento all'Ente morale così come nell'attività dell'oratorio e durante le Messe.

Nelle scorse settimane, a lasciare il paese era stata Suor Piercarla Rossi (86 anni, di cui 60 passati tra i sanvittoresi) mentre oggi, lunedì 31 luglio 2023, sarà l'ultimo giorno sanvittorese per Suor Carla e Suor Maria Carla.

Che hanno ricevuto il saluto ufficiale del sindaco Daniela Rossi:

"Anche Suor Carla lascerà la casa che fino a poco tempo fa era per tutti noi, vecchi sanvittoresi, 'l'asilo delle suore'. Per San Vittore Olona quella struttura è stata un riferimento, un presidio, un'istituzione fondamentale e di vitale importanza dal suo nascere, oltre cento anni or sono, con la presenza delle Suore Sacramentine che animavano asilo, scuola, oratorio femminile, sala teatro presso l'oratorio maschile (vi ricordate suor Maria Graziosa?) e parrocchia. In 100 anni le cose variano e, anche se con profonda e grandissima tristezza e, per tanti sanvittoresi, molta malinconia, è necessario accettare i cambiamenti con serenità ringraziando per tutto quello che di bello e di buono ci è stato dato. Ieri mattina sono andata a trovare Suor Carla per salutarla e ringraziarla a nome di tutti: sindaco, Amministrazione e cittadini e a consegnarle il nostro libro con i colori del Gonfalone comunale affinché le trasmetta il nostro affetto per la sua dedizione in 21 anni di presenza fra noi. Grazie, suor Carla!".