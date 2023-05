Le suore lasceranno il paese, i fedeli pronti alla protesta

Le suore Sacramentine di San Vittore Olona dovranno lasciare il paese, ma i fedeli non ci stanno.

Le suore salutano il paese

Le suore Sacramentine di San Vittore Olona dovranno lasciare il paese. E' questa la notizia che riguarda le religiose che da oltre 100 anni sono una presenza fissa e importante per l'intera comunità. La casa madre di Bergamo ha infatti confermato di aver già comunicato al parroco e al Vicario per la vita consacrata della Diocesi che le suore rimarranno a San Vittore fino al termine dell'anno pastorale corrente.

La loro partenza sarà quindi entro l'estate. Da ricordare che, attive in paese dal 1922, le religiose (che attualmente pagano un affitto nella struttura dell'asilo in cui vivono) sono molto importanti per la loro attività della scuola (dell'ente morale) così come nella catechesi e durante le liturgie in chiesa. Insomma, con loro se ne andrebbe un pezzo fondamentale della parrocchia sanvittorese.

Il parroco e i fedeli

Tanti, tantissimi, i fedeli che non intendono stare a guardare: alcuni sono già pronti a inviare lettere alla casa madre così come a raccogliere firme per chiedere di lasciarle in paese.