Studenti a scuola di Protezione civile nel Parco del Roccolo

Giornata all'insegna dell'orienteering e del geocaching per gli alunni della scuola secondaria di primo grado Alessandro Manzoni insieme alla Protezione civile di Canegrate e San Giorgio su Legnano.

Orientamento e cartografia nel Parco con la Protezione civile

Sabato 12 aprile i volontari della Prociv hanno incontrato i ragazzi delle classi terze, insieme alle loro insegnanti, nel territorio del Parco del Roccolo in via Terni. L’evento, patrocinato dal Comune di Canegrate e dal Parco del Roccolo, ha impegnato gli alunni prima in aula per la formazione teorica poi all’aria aperta. Le attività sono entrate nel vivo con le lezioni di orientamento e cartografia, poi con l’attività di geocaching all’interno del parco.

Divisi in quattro gruppi, si sono cimentati con bussole e cartine

Ai partecipanti, suddivisi in quattro gruppi, sono state consegnate bussole, cartine e le istruzioni per cercare e raggiungere i punti precedentemente individuati sul territorio. Gli allievi hanno potuto apprendere e mettere in atto nozioni relative all’utilizzo della bussola e della cartina geografica, ma anche di orientamento geografico in un ambiente sconosciuto, individuare e comunicare la propria posizione geografica, svolgendo lavoro di squadra.

"Abbiamo fornito loro informazioni utili da usare nel quotidiano"

Anna Addamiano, vicepresidente della Protezione civile di Canegrate, commenta:

"Abbiamo avuto un feedback positivo e ci riteniamo soddisfatti anche per aver fornito informazioni utili da poter utilizzare nel quotidiano. Ringrazio il Comune di Canegrate, l’ente Parco del Roccolo e la dirigente scolastica per aver contribuito alla buona realizzazione dell’evento, che riproporremo anche il prossimo anno".

E ora la due giorni insieme ai bambini della primaria Moro

Il ciclo degli incontri dei volontari della Protezione civile con la scuola prevede infine il doppio appuntamento di lunedì 28 e martedì 29 aprile con i bambini delle classi prime della scuola primaria Aldo Moro.