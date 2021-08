Stop caccia, anche a Legnano la raccolta firme per presentare il referendum

Stop caccia, Legnano si mobilita.

Stop caccia, servono 500mila firme per presentare il referendum

Anche nella città del Carroccio è nato un gruppo in supporto del Comitato per l'abolizione della caccia con lo scopo di contribuire alla raccolta delle 500mila firme necessarie alla presentazione del referendum entro il prossimo 20 settembre. Per raggiungere tale obiettivo è richiesta la partecipazione della cittadinanza, la quale ha la possibilità di firmare all’Ufficio elettorale di via Girardelli 21 previo appuntamento. Per avere le informazioni sul quesito referendario e/o per collaborare alla realizzazione dei banchetti elettorali si può fare riferimento al sito web, al canale Telegram e alla pagina Facebook ufficiali del comitato e del relativo referendum «Sì. Aboliamo la caccia». Il gruppo legnanese è contattabile tramite la mail aboliamolacaccialegnano@gmail.com. Il referente è Patrizio Vigna (351.864351).