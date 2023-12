Spesa solidale da record: 20mila euro

Ottocento tessere prepagate da 25 euro ciascuna, per un valore complessivo di 20mila euro. È il risultato record della Spesa solidale, tradizionale iniziativa benefica con cui ogni anno, in occasione delle feste natalizie, il Collegio dei capitani e delle contrade aiuta i cittadini in difficoltà.

Spesa solidale da 20mila euro

I risultati della raccolta fondi per la nona edizione della "Spesa" sono stati presentati al Cenobio del Castello Visconteo di Legnano dal gran maestro Raffaele Bonito, dal vice Tiziano Biaggi e da tutto il direttivo, alla presenza delle reggenze di contrada.

"Puntiamo a fare sempre di più"

Ha dichiarato Bonito:

"Abbiamo più che raddoppiato la dotazione iniziale, che era di 8mila euro. Un risultato che, per quanto lusinghiero (superiore di ben 2mila euro a quello dell’anno scorso, ndr), per noi è comunque un punto di partenza: l’obiettivo è di fare sempre di più. Con questa iniziativa, e grazie al prezioso sostegno di contrade, associazioni, Fondazione Palio, Famiglia Legnanese e Oratorio delle castellane, dimostriamo vicinanza alle famiglie più bisognose".

Tessere prepagate da 25 euro

Sponsor dell’edizione 2023 sono la Fondazione Banco Bpm, il Gruppo Rigamonti e i supermercati Tigros.

Lunedì 11 dicembre, nel corso della serata degli auguri in Cenobio, ogni contrada riceverà cento tessere, che poi distribuirà "con discrezione" sui rispettivi territori a famiglie in difficoltà che, magari per imbarazzo, non si rivolgono ad altri canali. Nell’individuare situazioni di fragilità collaboreranno parrocchie, enti e associazioni.

"Un vanto per il Collegio"

Jody Testa, responsabile del progetto Spesa solidale, ha sottolineato:

"A Legnano non esiste un’associazione che faccia un’iniziativa analoga. È una cosa che abbiamo costruito negli anni all’interno del mondo del Palio e che cerchiamo di far crescere mantenendola in questo perimetro, perché resti un vanto per il Collegio e per tutti coloro che vi contribuiscono".