Prevenzione e rete sociale: questi i principali elementi con cui la campagna «Anziani al sicuro» di Legnano intende contrastare le truffe alle persone più anziane.

Al via la campagna antitruffa "Anziani al sicuro"

La campagna di prevenzione, finanziata da Regione Lombardia e realizzata dalla Polizia Locale in collaborazione con la cooperativa sociale Il Grappolo di Lainate, va ad affiancarsi a un altro recente progetto della Polizia di Stato in collaborazione con l’Associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari (si veda articolo a destra).

Un dato importante per comprendere la portata di queste truffe e il loro potenziale impatto sul territorio cittadino è rappresentato dal fatto che ben due terzi della popolazione legnanese vive da sola o in coppia, e la maggiora parte di quest’ultima fetta è composta da anziani.

Un incontro per presentare l'iniziativa

Prossimamente gli opuscoli antitruffa saranno distribuiti per tutta la città e saranno anche caricati sul sito del comune, ma ci saranno anche due appuntamenti importanti. Il primo è in calendario per domani, sabato, alle 16, al Centro sociale Pertini.

Durante l'incontro, verrà presentata la guida dedicata alla prevenzione delle truffe nei confronti degli anziani. Successivamente, si svolgerà una sessione di dialogo con i cittadini. Mentre martedì, alle 10, la cooperativa farà la sua presentazione allo Spazio Incontro Canazza.