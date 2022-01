Si è spento l'amatissimo don Walter Larghi

Magenta

Il sacerdote, 79 anni è stato un vero e proprio punto di riferimento per Magenta, Bollate e Boffalora. In particolare a Magenta dove è stato parroco in Sacra Famiglia dal 1992 al 2015

Le comunità di Magenta, Boffalora Sopra Ticino e Bollate piangono don Walter Larghi, amatissimo sacerdote che è entrato nel cuore di tutti i fedeli.

Si è spento don Walter Larghi amatissimo ex parroco di Magenta

Il sacerdote, 79 anni si è spento nella notte a seguito di una lunga malattia. Ordinato sacerdote nel '65 aveva iniziato il mandato ecclesiale come vicario parrocchiale a Milano nella parrocchia SS. Nome di Maria e come assistente de I Martinitt e Le Stelline. Successivamente è stato poi trasferito a Magenta dove ben presto è diventato un punto di riferimento. In città è stato parroco della parrocchia Sacra Famiglia per oltre vent'anni dal 1992 sino al 2015 crescendo innumerevoli generazioni di magentini.

Nel 2015 è stato poi trasferito a Bollate dove per tre anni ha svolto il ruolo di coadiutore della parrocchia di San Martino. Dal 2018 poi la Curia lo ha destinato a Boffalora Sopra Ticino come prete residente con incarichi pastorali nella parrocchia Santa Maria della Neve.

I ricordi

Tanti sono i messaggi di cordoglio arrivati nel corso della mattinata in ricordo del sacerdote, tra cui quello dell'ex vicesindaco di Magenta Paolo Razzano, molto legato all'ex parroco:

"don Walter è arrivato in città ad inizio anni '90, dopo tanto tempo passato a Milano dai Martinitt. È stato tutto quello che deve essere un "prete", nel senso più profondo del suo significato. Ha cresciuto tante generazioni di magentini e, nonostante un carattere un po' burbero, riusciva sempre a coinvolgere tutti. Ha fatto tantissimo per il territorio dal Giornalino Universo alla squadra di calcio. Non si occupava solo della parrocchia ma anche del tessuto sociale. Sono sicuro che tante persone ora lo stanno ricordando con affetto e so per certo che tutta Magenta non lo dimenticherà mai".

Anche l'amministrazione comunale magentina, nelle parole del sindaco Chiara Calati ha espresso il suo cordoglio:

“Esprimo il più profondo cordoglio da parte mia e di tutta l'Amministrazione comunale per la scomparsa di Don Walter Larghi, è stato Parroco presso la parrocchia Sacra Famiglia dove per molti anni, attraverso il suo impegno, ha saputo essere una guida e un sostegno per l'intera comunità”.

Vicina al sacerdote anche il sindaco di Boffalora Sabina Doniselli.

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Don Walter Larghi che in questi ultimi anni ha saputo essere vicino all’intera comunità Boffalorese con grande disponibilità e vicinanza. Grazie don Walter. Riposi in pace”,

Anche il sindaco Francesco Vassallo ha voluto lasciare un ricordo a nome della comunità di Bollate:

"Don Walter ha passato pochi anni a Bollate, ma ha lasciato un vivido segno del suo incarico pastorale. Era un uomo di una vivida intelligenza col quale ho avuto il piacere di scambiare qualche riflessione al di là della dimensione religiosa. Si tratta di una grande perdita per tutti quelli che l'hanno conosciuto ed amato".

Le esequie:

I funerali dell'amato sacerdote si terranno nella mattinata di lunedì 17 gennaio alle ore 10.30 all'interno della parrocchia Sacra Famiglia che per tanti anni è stata la sua casa. Per tutto il weekend invece verrà allestita una camera ardente nella chiesetta dell'oratorio di Boffalora.