Sicurezza urbana: al via i pattugliamenti serali congiunti tra sei Comuni del Magentino

A partire da questo mese fino a settembre prenderanno il via i servizi congiunti di pattugliamento serale delle Polizie Locali dei Comuni di Santo Stefano Ticino, Robecco sul Naviglio, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero e Ossona, nel quadro del Patto locale di Sicurezza urbana del Magentino, Abbiatense e Asse S.S.11.

La collaborazione tra istituzioni

L’iniziativa nasce come risposta concreta alla percezione di insicurezza e ai recenti episodi di microcriminalità che hanno interessato il territorio. Il progetto, frutto di un percorso di collaborazione intercomunale e di pianificazione tecnica congiunta, mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle ore serali attraverso un’azione coordinata ed efficace.

L’attività è stata organizzata in totale spirito collaborativo tra le istituzioni, come richiesto durante l’incontro tenutosi in Prefettura il 14 febbraio alla presenza del Prefetto di Milano, del Questore e del Comandante provinciale dei Carabinieri di Milano. Questo spirito di collaborazione istituzionale ha guidato l’intero processo organizzativo, rafforzando il coordinamento tra le diverse forze di sicurezza sul territorio.

Più sicurezza

«Si tratta di un passo importante per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini – dichiarano i sindaci – Il lavoro di squadra tra i Comuni e le Polizie Locali consentirà una presenza più capillare sul territorio e una risposta tempestiva ai fenomeni di degrado e illegalità». I servizi saranno realizzati con personale e mezzi messi a disposizione autonomamente dai singoli Comuni e verranno effettuati su turni serali programmati, con pattuglie intercomunali che presidieranno le aree più sensibili. Ogni Comune provvederà alle spese relative al proprio personale e alle dotazioni impiegate.

Il supporto dei Carabinieri

In caso di necessità, i pattugliamenti serali congiunti potranno contare sul supporto operativo delle Stazioni dei Carabinieri. «Un sentito ringraziamento va al Capitano Francesco Lionello, comandante della Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso e ai comandanti di Stazione, per il prezioso supporto e la disponibilità dimostrata nel sostenere questa iniziativa – affermano i sindaci - Con questo progetto le Amministrazioni locali ribadiscono il proprio impegno nel promuovere politiche di sicurezza urbana partecipata e integrata, a beneficio della qualità della vita delle proprie comunità».