Incendio a un carro di fieno: evitato il peggio grazie alla rapidità di intervento

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 19 giugno, un carro di fieno ha preso fuoco mentre un trattore transitava dalla rotonda di via Manzoni a Boffalora. L’intervento tempestivo del nipote dell’agricoltore, che è riuscito a staccare il carro in fiamme dal mezzo, ha evitato che anche il trattore venisse coinvolto nell’incendio.

L'intervento

"Un sentito ringraziamento va ai Vigili del fuoco di Magenta e Inveruno per il pronto intervento, agli agricoltori della zona accorsi per prestare aiuto e alla Polizia Locale di Boffalora che ha gestito il traffico con grande impegno per diverse ore", afferma il sindaco Sabina Doniselli.

"Ancora una volta, la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine ha dimostrato quanto siano importanti la prontezza, la lucidità e lo spirito di comunità nei momenti di emergenza", sottolinea il primo cittadino.