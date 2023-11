Si alza il sipario sul Milan Club Magenta

C’è aria di derby della Madonnina a Magenta. Si è infatti presentato in settimana il Milan Club Magenta che è pronto a lanciare (metaforicamente) la sfida ai cugini del biscione, già rappresentati nella città ormai da decenni dall’Inter Club Magenta Nerazzurra.

Anche i «casciavit» saranno dunque rappresentati in città dal sodalizio guidato dal presidente Kevin Bonetti e dal suo consiglio direttivo composto dal vicepresidente Alessio Cofrancesco, il tesoriere Massimiliano Bombonati, il responsabile comunicazione Simone Gelli e i consiglieri Samuele Acri, Samuele Morlacchi, Marco Locatelli, Luca Aloi e Andrea Nosotti.

«È iniziato quasi per scherzo il percorso che ci ha portati qui - spiega il presidente Bonetti - Da un’idea iniziale buttata lì ci siamo resi conto che ci fosse la possibilità di fare qualcosa di importante e che in città non ci fosse solo l’Inter. Abbiamo quindi deciso di dare il via a questa avventura ed eccoci qui. Nel giro di poche settimane abbiamo raccolto già grandi adesioni. Nemmeno un mese dal primo ritrovo e siamo già 90 iscritti e ci auguriamo per la fine dell’anno di superare quota 100. L’obiettivo è quello di dare ulteriore vivacità ad un tessuto associativo florido. La nostra idea non è solo quella di fermarci al tifo calcistico, ma di partire da quello per promuovere iniziative sociali e culturali per la nostra comunità».