Optotec: "Il trasferimento nasconde il licenziamento collettivo"

Optotec Garbagnate, dopo l'incontro di ieri in Regione fra le parti arriva il commento dei sindacalisti.

Optotec

L' incontro che si è svolto ieri in regione ha certificato ancora un volta la volontà dell'azienda di non voler prendere in considerazione la possibilità di trovare un sito che possa ospitare tutte e 52 le risorse ad Origgio evitando il trasferimento a Dello(BS) a120 km da Garbagnate.

Queste le parole di Edoardo Barra, sindacalista Fim Cisl Milano Metropoli.

Nonostante le perplessità esposte anche dai consiglieri di Regione Lombardia della 4° commissione, non è ancora chiaro, né come sia possibile che una multinazionale come la "STL" (capogruppo indiano che possiede anche la Optotec), con migliaia di dipendenti in tutto il mondo, leader nel mercato delle fibre ottiche, in rapida espansione con un fatturato di circa 1 miliardo di dollari, non riesca a trovare soluzioni per 26 lavoratrici/tori con situazioni e carichi familiari complessi.

Licenziamenti camuffati da trasferimenti

La Fim Cisl MILANO e la rsu Optotec, ancora una volta hanno ribadito alla 4° commissione che l'azienda ,con l'alibi del trasferimento di fatto nasconde un licenziamento collettivo per 26 lavoratori/trici che verrano trasferiti a Dello(BS) a120 km da Garbagnate. La Fim si augura che la Regione Lombardia metta a disposizione tutti gli strumenti utili insieme al Sindaco di Garbagnate e agli enti preposti, per gestire questa crisi aziendale e aiutare le parti sociali in modo da sensibilizzare l'azienda a trovare soluzioni occupazionali per tutti i 26 lavoratori che di fatto dal 1 gennaio potrebbero perdere il posto di lavoro.

La situazione Optotec è esplosa lo scorso 6 novembre, grazie agli scioperi dei lavoratori. Ieri l'incontro in Regione fra le parti.