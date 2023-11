Auto prende fuoco: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco di Varese, distaccamento di Busto Arsizio ieri sera 21 novembre a Vanzaghello per un'auto che ha preso fuoco.

Gli operatori sono intervenuti con due Automezzi (autopompa e fuoristrada modulare) per un incendio di in autovettura sulla SS336 all’altezza di Vanzaghello. Per permettere le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area, si è reso necessario chiudere completamente il tratto stradale in direzione di Magenta. Fortunatamente l’occupante della vettura è riuscito ad arrestare il veicolo in corsia d’emergenza ed a scendere senza riportare traumi.