Servizio civile in Fondazione Sacra Famiglia

Le sedi della Fondazione Sacra Famiglia di Abbiategrasso e Albairate aderiscono al Servizio Civile Universale con due progetti.

Il primo progetto ‘Oltre il Covid, oltre la fragilità’, nella struttura di Abbiategrasso, ha l’obiettivo di generare benessere nelle persone con fragilità accolte nelle strutture, aumentando le opportunità di partecipazione, inclusione e relazione. Il progetto ‘Basta sapermi prendere’, nella struttura di Albairate, si propone invece di migliorare la qualità di vita delle persone con autismo ospiti nelle strutture attraverso l’aumento delle attività dedicate alle autonomie e alla socialità.

I progetti si rivolgono ai giovani dai 18 ai 29 anni che, scegliendo questo percorso, presteranno servizio nelle strutture della Fondazione Sacra Famiglia che accoglie persone anziane e fragili. Il bando scadrà il prossimo 10 febbraio.

“Il volontariato in Sacra Famiglia è un valore fondamentale - osserva don Marco Bove, presidente di Fondazione Sacra Famiglia - L'apporto dei volontari è molto importante per le persone fragili, disabili e anziani, perché incide positivamente sulla loro qualità di vita e dona ricchezza di relazione alla cura. Accanto al volontariato tradizionale, in Sacra Famiglia è cresciuta anche l’esperienza del Servizio Civile, giovani che offrono un anno della loro vita a favore di chi ha bisogno. Di anno in anno, coloro che hanno portato a termine il servizio ci hanno sempre ringraziato, avendola riconosciuta per loro come un’occasione preziosa di crescita e di maturazione. È un'esperienza fondamentale che è opportuno offrire a tutti i giovani che lo desiderano, perché è uno degli strumenti oggi più efficaci per insegnare il rispetto e la gratuità e fare prevenzione contro ogni forma di violenza e di disprezzo delle persone fragili e svantaggiate”.