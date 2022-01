Albairate-Abbiategrasso: pronto il raddoppio della linea ferroviaria

Il progetto di riqualificazione

Confermato il prolungamento della linea ferroviaria S9 fino ad Abbiategrasso.

Confermata da Rfi oggi, 27 gennaio 2022, il raddoppio e il prolungamento della linea ferroviaria da Albairate ad Abbiategrasso.

La conferma del raddoppio della linea

La Commissione consiliare 2^, riunitasi martedì 25 gennaio, ha dato un aggiornamento ai consiglieri sugli incontri con Rfi e Italfer con la presenza di Regione Lombardia, tenutisi a dicembre e gennaio, in merito al prolungamento della linea ferroviaria S9 da Albairate ad Abbiategrasso e relativo raddoppio. E' stato confermato che il raddoppio della ferrovia sarà a raso e quindi viene abbandonata definitivamente la possibilità di interramento della stessa. Si è preso in considerazione la realizzazione dei sottopassi via Volturno e viale Mazzini e la riorganizzazione della stazione con relativo passaggio ciclopedonale con collegamento in via Giramo.

Le proposte di modifica del Comune

La proposta di Rfi e Italfer prevede un sottopasso molto esteso in lunghezza, che andrebbe a distruggere gran parte dell'Allea senza la possibilità di mantenere la viabilità attuale.

"Come Amministrazione comunale con gli uffici comunali si è elaborato una controproposta che prevede l'abbassamento dell'attuale incrocio in prossimità del Castello così com'è oggi, per raggiungere via Manzoni e Cattaneo e poter al contempo svoltare su viale Mazzini, mantenendo due vie di scorrimento laterali al sottopasso per consentire la svolta da via Giramo - fanno sapere dal Comune - Il sottopasso di viale Mazzini sarà destinato esclusivamente agli autoveicoli, essendo già previsto il passaggio ciclopedonale nell'area dell'attuale stazione".

Massima collaborazione con l'opposizione

Il sindaco Cesare Nai e l'assessore alle Infrastrutture Roberto Albetti hanno assicurato ai consiglieri la massima partecipazione e trasparenza nell'elaborazione dei progetti.